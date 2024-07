As forças russas destruíram 50 drones ucranianos nas regiões de Krasnodar e Rostov do Don, e também em Zaporizhzhia, na Ucrânia, que a Rússia afirma ter anexado, anunciou nesta sexta-feira (5) o Ministério da Defesa de Moscou.

O governador da região russa de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, informou que uma criança morreu e cinco pessoas ficaram feridas em um bombardeio ucraniano com drones nesta área do sudoeste do país.

O ministério informou que drones foram destruídos em Krasnodar e Rostov do Don, en Rusia, assim como em Zaporizhzhia, na Ucrânia, que Moscou afirma ter anexado.

A Rússia reivindicou em setembro de 2022 a anexação da região de Zaporizhzhia, mas, embora ocupe amplas faixas territoriais, não a controla totalmente.

"Os sistemas de defesa antiaérea destruíram 14 drones sobre Krasnodar, 26 sobre a região de Zaporizhzhia e 10 sobre a região de Rostov", afirma um comunicado publicado no Telegram.

Na quinta-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que um bombardeio russo deixou dois mortos em Zaporizhzhia.

