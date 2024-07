O Conselho da Ordem dos Advogados de Paris denunciou nesta quinta-feira (4) à Justiça um site de extrema direita que pede a "eliminação" dos advogados signatários de um artigo contra o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), diante da possível chegada desta formação ao poder.

Na terça-feira, cerca de cem advogados, principalmente de Paris e de Caen, assinaram um artigo no site do semanário Marianne, intitulado "Advogados, nos constituímos em brigada contra o Reagrupamento Nacional".

"Frente ao risco que o RN e seus aliados representam para nossas instituições no contexto das eleições legislativas (...), prometemos defender a lei, nossa Constituição e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos", escreveram.

Na quarta-feira, o site de extrema direita "Rede livre – a rede dos patriotas " publicou um artigo intitulado "Lista (muito parcial) de advogados a eliminar", que reproduz a relação dos signatários do artigo.

"Estes advogados, que devem ser enviados a uma vala ou a um estádio, declaram que não respeitarão o veredicto das urnas em caso de vitória do RN (...) A História é um eterno recomeço. Publicamos uma lista de advogados a eliminar. Não estamos formalmente identificados, não seremos presos e podemos ser condenados. Não nos importa!", escreveu o site.

O RN e seus aliados obtiveram um terço dos votos, à frente da coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28%) e da aliança de centro-direita do presidente Emmanuel Macron (20%) no primeiro turno das eleições legislativas em 30 de junho.

No entanto, segundo as últimas projeções, não conseguirão a maioria absoluta de 289 deputados na Assembleia Nacional após a esquerda e o governo formarem uma "frente republicana", que consistiu na retirada de candidatos em mais de 200 circunscrições para unificar votos, derrotar os representantes da extrema direita e impedir a chegada do RN ao poder no segundo turno, previsto para domingo.

edy-gd/tjc/mb/jb/dd