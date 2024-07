Mais de 7% das mortes ocorridas em 10 das maiores cidades da Índia foram causadas pela poluição do ar, destaca um estudo publicado nesta quinta-feira (04), no qual os pesquisadores pedem medidas para salvar vidas.

"Nossos resultados, baseados em dados de 2008 a 2019, mostram que cerca de 7% das mortes podem ser atribuídas à exposição diária a partículas PM2,5", micropartículas causadoras de câncer, resumiu Jeroen de Bont, um dos autores do estudo, publicado na Lancet Planetary Health.

A equipe, liderada por indianos, analisou os níveis de PM2,5 nas cidades de Ahmedabad, Bengalore, Mumbai, Calcutá, Chennai, Nova Délhi, Hyderabad, Pune, Shimla e Varanasi.

Mais de 33 mil mortes anuais podem ser atribuídas à exposição a níveis de PM2,5 maiores do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 15 microgramas por metro cúbico, aponta o estudo. O número representa 7,2% das mortes registradas nessas cidades no período citado.

A pior situação foi observada na capital do país, com 12 mil mortes anuais relacionadas à poluição do ar, ou 11,5% do total.

Mesmo em cidades onde a poluição não é considerada tão grave, como Mumbai, Calcutá e Chennai, foram registrados níveis elevados de mortes, segundo os pesquisadores, que pediram o endurecimento dos padrões de qualidade do ar.

A recomendação atual do país é de 60 microgramas de PM2,5 por metro cúbico, quatro vezes mais alta do que a orientação da OMS. Reduzir e aplicar o limite "salvará dezenas de milhares de vidas por ano", afirmou Joel Schwartz, da Universidade de Harvard, um dos autores do estudo.

dl/sbk/rlp/mas/dga/lb/am