Milhares de pessoas receberam ordens de evacuação no norte da Califórnia devido a um incêndio voraz que avança sem controle em meio a uma perigosa onda de calor no oeste dos Estados Unidos, que mantém a região sob alerta.

O incêndio Thompson consumiu mais de 1.200 hectares desde que começou na terça-feira (2), de acordo com dados oficiais. As autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 13.000 pessoas no condado de Butte.

As chamas se propagam principalmente a norte da comunidade de Oroville, em Butte, com cerca de 20.000 moradores.

A localidade está aproximadamente 110 quilômetros ao norte de Sacramento, a capital da Califórnia, e a apenas 38 de Paradise, comunidade arrasada em 2018 pelo devastador incêndio Camp, o mais letal da história do estado, com cerca de 85 mortes.

"O condado [Butte] está sob alerta vermelho desde ontem à noite e se manterá assim até a noite de amanhã", informou nesta quarta-feira (3) o chefe dos bombeiros na localidade, Garrett Sjolund.

Uma preocupação adicional para as autoridades é a festividade de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no qual, por tradição, se utilizam fogos de artifício.

"Esta é uma temporada ruim de incêndios", disse o xerife de Butte, Kory Honea.

"A última coisa que precisamos é alguém que comprou fogos de artifício saindo para fazer uma estupidez. Não sejam idiotas!", disse Honea, que lembrou que a região norte enfrentou quatro incêndios em duas semanas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência.

Cerca de 400 bombeiros combatem as chamas por terra com máquinas pesadas, e por ar com aviões e helicópteros.

Sjolund informou que equipes e pessoal estão chegando de outras regiões para reforçar as operações.

O serviço de meteorologia de San Francisco emitiu alertas para diversas localidades do norte do estado devido à onda de calor arrasadora.

"Uma situação excepcionalmente perigosa avança na medida em que entramos em uma onda de calor potencialmente letal, histórica e prolongada", advertiu o departamento na terça-feira.

"As condições em nosso condado neste verão [hemisfério norte] são muito diferentes das que vivenciamos nos dois últimos. O material combustível é bastante denso. O mato está seco, e como vocês podem ver, qualquer vento vai espalhar um incêndio muito rapidamente", disse Sjolund.

A temporada de incêndios começou precocemente este ano na Califórnia e já consumiu mais de 17 mil hectares.

Especialistas consideram isso um prenúncio do que está por vir no estado mais populoso dos Estados Unidos, depois de dois anos mais úmidos.

Com o verão apenas começando, várias regiões do oeste do país já renovaram os recordes de calor com temperaturas infernais, muito acima dos 40°C.

