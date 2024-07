A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, avançou à terceira rodada do torneio de Wimbledon ao vencer sem dificuldades a jovem romena Anca Todoni (142ª), de 19 anos, nesta quarta-feira (3)

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e seis minutos.

A americana de 20 anos confirmou o favoritismo contra uma adversária que participou pela primeira vez da chave principal de um Grand Slam e entrou em Wimbledon procedente do qualifying.

O torneio londrino traz boas recordações para Gauff, já que foi no All England Clube que ela se tornou conhecida no mundo do tênis, ao derrotar Venus Williams na primeira rodada em 2019, quando tinha apenas 15 anos.

No entanto, só conseguiu chegar até as quartas de final em suas participações posteriores, algo que quer mudar este ano.

Campeã do US Open em 2023 e semifinalista de Roland Garros há um mês, Gauff chega a Wimbledon como uma das grandes favoritas ao título.

