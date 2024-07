Oito pessoas suspeitas de crimes contra a humanidade em nome do regime de Bashar al Assad durante a guerra civil na Síria foram detidas na Alemanha e na Suécia, anunciaram nesta quarta-feira (3) as autoridades dos dois países europeus.

No âmbito da operação conjunta, cinco suspeitos, incluindo quatro membros de uma milícia armada e um ex-agente do serviço de inteligência sírio, foram detidos na Alemanha. Três pessoas foram detidas na Suécia.

Os detidos na Alemanha "são suspeitos de assassinatos ou tentativas de assassinato de civis, como crimes contra a humanidade e crimes de guerra" cometidos durante a guerra civil na Síria, que começou em 2011 com a repressão de protestos contra o governo, informou o Ministério Público de Berlim.

Na Suécia, as pessoas detidas são "suspeitas de crime contra a humanidade na Síria em 2012", afirmou o MP local em um comunicado.

Entre os detidos na Alemanha estão quatro apátridas de origem palestina, integrantes de uma milícia armada que exercia, "em nome do regime sírio", o controle do bairro de Al Yarmuk, em Damasco, capital síria, segundo as autoridades.

"Todos os acusados participaram na repressão violenta de uma manifestação pacífica contra o governo sírio em 13 de julho de 2012 em Al Yarmuk", afirma o MP. "Atiraram de maneira deliberada contra os manifestantes".

Entre 2012 e 2014, "grande violência física, às vezes de maneira reiterada", foi infligida aos civis de Al Yarmuk por vários destes suspeitos, que também supostamente entregaram às autoridades três civis que depois foram assassinados "em uma execução em massa".

As detenções aconteceram graças a uma cooperação judicial entre as autoridades alemãs e suecas, com o apoio das agências Europol e Eurojust e de vários países europeus.

