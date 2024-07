Um designer mexicano encontrou uma oportunidade de negócio, amigável ao meio ambiente, nas milhares de toneladas de lixos deixadas pela recente campanha eleitoral em seu país.

Bonés e bolsas com o rosto da presidente eleita Claudia Sheinbaum ou de sua rival na campanha, Xóchitl Gálvez, fazem parte da coleção que Mizael Perea fez com lonas e faixas recolhidas nas ruas da Cidade do México.

Em seu ateliê na capital, Perea, de 33 anos, conta à AFP que ficou "muito impactado" com a quantidade de resíduos deixados pela eleição e pensou em como aproveitá-los com seus conhecimentos de designer industrial.

As eleições de 2 de junho deixaram 25 mil toneladas de lixo só na Cidade do México, uma megalópole de 9,2 milhões de pessoas sobrecarregada por problemas de resíduos e poluição, segundo uma estimativa citada pelo Greenpeace.

Perea decidiu então reutilizar os resíduos de propaganda para fazer bolsas e bonés. Alguns objetos mostram o rosto do presidente Andrés Manuel López Obrador ou a imagem modificada, com traços exagerados, de Gálvez.

Ele também costurou metade de um boné promovendo a esquerdista Sheinbaum com outra de sua oponente. "Acho que há alternativas ecológicas ou que poluem muito menos" para fazer campanha, diz ele.

O designer recolheu o material sobretudo em passarelas, depois de perceber que uma equipe de campanha colocava propaganda no local e logo depois o material era rasgado ou retirado para colocar a de outro candidato.

"Eu aproveitava cada saída que tinha para coletar o que podia", explica Perea, que vende os produtos pela internet ou em um conhecido mercado de rua. Uma bolsa custa o equivalente a 22 dólares (125 reais, na cotação atual).

Ele também costurou metade de um boné promovendo a esquerdista Sheinbaum com outro de sua oponente. "Acho que há alternativas ecológicas ou que poluem muito menos" para fazer campanha, diz ele.

O criador também reutilizou material cedido pelas próprias campanhas.

Antes da votação, ativistas do Greenpeace lançaram propaganda nas sedes de dois partidos e exibiram cartazes com frases como "o lixo eleitoral é uma má escolha".

Os partidos mexicanos são obrigados a apresentar um plano de reciclagem para seus anúncios, que também devem ser feitos com materiais biodegradáveis.

bur-yug/axm/val/ln/am