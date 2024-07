O tenista russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, foi surpreendido pelo argentino Francisco Comesaña (122º) nesta segunda-feira (2) e acabou eliminado do torneio de Wimbledon na primeira rodada.

Comesaña fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7, 6-2 e 7-6, em duas horas e 58 minutos.

"Sonhei em jogar aqui, não sei o que dizer, estou muito feliz", comemorou o argentino de 23 anos, estreante em um Grand Slam e que fez apenas seu segundo jogo na grama em sua carreira.

Comesaña foi a segunda surpresa do dia em Wimbledon, depois da eliminação da tcheca Marketa Vondrousova, atual campeã do torneio, diante da espanhola Jessica Bouzas na chave feminina.

Rublev, que no ano passado chegou às quartas de final do torneio, foi muito inconsistente no saque e teve o serviço quebrado quatro vezes na partida.

Frustrado, o russo bateu com a raquete várias vezes no próprio joelho após a derrota.

Na próxima fase, Comesaña vai enfrentar o australiano Adam Walton (101º).

eb/jw/pm/cb/yr