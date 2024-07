O Corinthians anunciou a demissão do técnico português António Oliveira nesta terça-feira (2), um dia depois da derrota para o rival Palmeiras por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro", informou o clube em comunicado.

Oliveira, de 41 anos, chegou ao 'Timão' em fevereiro deste ano, depois de treinar o Cuiabá em 2023, para substituir Mano Menezes.

Nos 29 jogos à frente da equipe entre Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, teve um retrospecto de 13 vitórias, nove empates e sete derrotas.

Apesar de conseguir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o português não resistiu à sequência negativa no Brasileirão.

Com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras na segunda-feira, o Corinthians chegou à nona rodada seguida sem vencer. Em 13 jogos, o time só conseguiu uma vitória e é o vice-lanterna da competição.

Filho do lendário ex-jogador Toni, ídolo do Benfica, António Oliveira chegou ao Brasil em 2020 para ser assistente do português Jesualdo Ferreira no Santos.

Posteriormente, assumiu o Athletico-PR e também passou pelo Coritiba, além do Cuiabá.

A diretoria do Corinthians busca agora um nome no mercado para comandar a equipe pelo restante da temporada.

