Atual número 2 do mundo, o tenista sérvio Novak Djokovic, que passou por cirurgia no joelho direito há três semanas, estreou em Wimbledon vencendo com autoridade o tcheco Vit Kopriva (123º) nesta terça-feira (2).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-2, em uma hora e 58 minutos.

'Nole', que busca seu oitavo título em Wimbledon para igualar Roger Federer e aumentar seu recorde de Grand Slams para 25, vai enfrentar na segunda rodada o britânico Jacob Fearnley (277º, convidado), que bateu o espanhol Alejandro Moro (188º, procedente do qualifying).

"Estou muito feliz com a maneira como joguei e me senti em quadra. Não sabia como seria, então estou muito feliz", disse o sérvio após a partida.

"Eu realmente tentei me concentrar no meu jogo e não pensar muito no joelho. Fiz tudo o que pude nessas três semanas para chegar aqui. Acho que se fosse outro torneio, não teria arriscado voltar tão cedo, mas eu adoro Wimbledon", acrescentou.

Apesar de ter afirmado que estava bem, este primeiro jogo desde a cirurgia de menisco seria uma boa referência para avaliar suas condições físicas aos 37 anos.

E embora Kopriva seja um adversário modesto, a atuação do número 2 do mundo foi tranquilizadora.

Djokovic jogou usando uma joelheira e se movimentou com certa prudência na grama neste início de torneio. Construiu a vitória através da solidez no serviço, sem ceder uma chance de quebra ao adversário.

ig/pm/eb/cb/dd