O número de golfinhos no rio Mekong que passa pelo Camboja aumentou para mais de 100 pela primeira vez em anos, anunciou o Ministro da Agricultura na nesta segunda-feira (1º).

“Atualmente temos cerca de 105 golfinhos”, disse o Ministro Dith Tina durante uma cerimônia que assinala o dia nacional da pesca.

A população destes mamíferos ameaçados era de 200 em 1997, quando foi realizado o primeiro censo, mas depois caiu para 89 em 2020.

O aumento deve-se a oito nascimentos durante os seis primeiros meses deste ano, apesar de também terem ocorrido duas mortes, disse um comunicado do ministério. Em 2023, foram oito nascimentos e cinco óbitos.

“O Ministério tomou medidas importantes contra a pesca ilegal, bem como contra a fabricação e distribuição de artes de pesca que prejudicam gravemente os recursos marítimos”, afirmou o ministro.

Os golfinhos do Irrawaddy, uma espécie pequena reconhecível pela testa protuberante e nariz curto, certa vez nadaram até o Delta do Mekong, no Vietnã, várias centenas de quilômetros ao sul.

No entanto, a pesca ilegal e os resíduos plásticos mataram muitos deles. Além disso, a construção de barragens a montante no Laos e na China, bem como a mudança climática reduziram o seu habitat.

Segundo o World Wildlife Fund (WWF), os golfinhos Irrawadi só estão presentes em dois outros rios, o Irrawaddy, na Birmânia, e o Mahakam, na ilha indonésia de Bornéu.

