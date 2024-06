A Venezuela realiza, neste domingo (30), um ensaio antes das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro tentará um terceiro mandato de seis anos.

No ensaio, que começou às 08h00 locais (09h00 no horário de Brasília), mais de 21 milhões de cidadãos são chamados a votar em 1.174 centros com 3.006 mesas habilitadas em todo o país.

"Quem quiser, o venezuelano com carteira de identidade, pode ir ao centro eleitoral, pode ir e fazer o exercício para se familiarizar com esta máquina que será usada no dia 28 de julho", disse o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, ao anunciar a instalação de "100% das máquinas" para o voto eletrônico.

Espera-se a participação do presidente socialista Maduro no ensaio, mas não a de seu principal rival, Edmundo González Urrutia, apoiado pela líder da oposição María Corina Machado após sua inabilitação.

González Urrutia liderará um evento com trabalhadores em Bolívar (sul). O seu partido, a Plataforma Unitária (PUD), informou que ele fará apenas uma participação "técnica" na simulação para "avaliar alguns aspectos do processo eleitoral".

