A Rússia reivindicou o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia neste domingo (30), depois de ter tomado uma terceira no dia anterior, continuando assim o seu lento avanço contra um adversário sem soldados e munições.

O Ministério da Defesa indicou no seu relatório diário que as tropas russas tomaram Spirne, perto da cidade de Luhansk já controlada por Moscou, e Novooleksandrivka, perto do município de Ocherétine.

Estas duas localidades se encontram em diferentes setores do front, ilustrando a extensão dos esforços russos para obter o controle da região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde ocorre a maior parte dos combates.

No sábado, o Exército russo reivindicou a captura da pequena localidade de Shumi, perto da cidade mineradora de Toretsk, uma das suas principais linhas de ataque neste momento.

A Rússia vem ganhando terreno no leste da Ucrânia há meses devido à falta de munições e de homens das forças de Kiev - devido ao atraso na entrega da ajuda militar ocidental - embora não tenha feito grandes avanços.

