A Coreia do Norte alertou para “consequências fatais” pelos exercícios militares conjuntos do Sul com o Japão e os Estados Unidos, que descreveu como uma “versão asiática da Otan”.

Pyongyang formulou a sua afirmação um dia após o encerramento dos exercícios de três dias denominados “Freedom Edge”, com testes de mísseis balísticos e defesa aérea, combate anti-submarino e defesa cibernética.

As manobras foram acordadas no ano passado pelos três países como um exercício anual para servir como um sinal de unidade face à ameaça nuclear norte-coreana e à crescente influência regional chinesa.

“Denunciamos veementemente (…) a provocação militar contra” a Coreia do Norte, indicou o Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang em um comunicado divulgado neste domingo pela agência oficial KCNA.

“As relações EUA-Japão-RDC (Coreia do Sul) assumiram a aparência de uma versão asiática da Otan”, acrescentou Pyongyang depois de alertar que terá “consequências fatais”.

O porta-aviões nuclear norte-americano USS Theodore Roosevelt, o destróier japonês de mísseis guiados JS Atago e o caça coreano KF-16 participaram das manobras.

No passado, Pyongyang referiu-se aos exercícios conjuntos como ensaios para uma invasão do seu território.

kjk/dhw/mas/cjc/aa