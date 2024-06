O Canadá avançou neste sábado (29) às quartas de final da Copa América-2024 ao empatar em 0 a 0 com o Chile em Orlando, pela terceira e última rodada do Grupo A em que a Argentina, campeã continental, terminou em primeiro.

Os 'Canucks', estreantes no torneio de seleções da Conmebol, garantiram a vaga no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City da MLS, em uma partida sem atritos e com poucas situações de gol, e amplamente favorecidos pela expulsão do lateral chileno Gabriel Suazo aos 27 minutos.

A 'Albiceleste', que no mesmo horário derrotou o Peru por 2 a 0 em Miami, terminou em primeiro lugar da chave com uma campanha 100%, enquanto os canadenses ficaram em segundo lugar com 4 pontos.

Chile e Peru, eliminados, conquistaram apenas 2 e um ponto, respectivamente.

Nas quartas de final, a Argentina enfrentará o segundo colocado do Grupo B, na quinta-feira, em Houston, enquanto o Canadá terá pela frente o primeiro dessa mesma chave, na sexta-feira, em Arlington (Texas).

- Chile com um a menos -

Os 25.500 assentos violetas do estádio, cores do Orlando City, ficaram completamente vermelhas com a presença massiva dos torcedores chilenos que não paravam de apoiar o time com seu tradicional grito de guerra "Chi Chi Chi Le Le Le... Viva Chile!".

Mas 'La Roja' não conseguiu corresponder a esse incentivo porque voltou a pecar com um ataque improdutivo e com a expulsão do lateral-esquerdo Gabriel Suazo logo aos 27 minutos, o que prejudicou completamente o objetivo de avançar às quartas de final.

O desenvolvimento em boa parte dos primeiros 45 minutos foi interrompido e improdutivo devido às repetidas faltas, com a bola sendo passada alternadamente, mas sem clareza.

Víctor Dávila, aos 20 minutos, criou a única situação de gol que os chilenos tiveram no primeiro tempo com um voleio em que a bola passou bem perto. O restante do jogo chileno foi de pouco risco para a defesa canadense.

Mas se 'La Roja' precisava da vitória, seus planos desmoronaram com a expulsão de Suazo por cometer uma falta sobre Richmond Laryea.

O jogador do Toulouse já havia recebido o primeiro cartão amarelo aos 11 minutos e depois, aos 27, numa jogada rápida de Laryea, não teve outra alternativa a não ser atirar o corpo sobre o canadense para deter o ataque.

Se o cenário com a expulsão se tornou dramático, a história poderia ter sido pior para o Chile se o goleiro Gabriel Arias, substituto de Claudio Bravo, não tivesse defendido dois chutes de Eustáquio, aos 41, e Jacob Schaffelburg, aos 45'+2, que poderiam ter mudado o rumo do jogo.

- 'Canucks' fazem história -

O Canadá se classificava para as quartas de final com um empate, e apostou nisso no segundo tempo, muito cauteloso no manejo da bola e sem fazer sentir o homem a mais que tinha em campo.

O Chile tinha que atacar e tentou fazê-lo com a entrada de Marco Bolados no lugar de Vargas aos 46 minutos, mas os esforços do atacante do Colo Colo não surtiram efeito diante da bem posicionada defesa norte-americana.

Ben Brereton substituiu Dávila (76') e tampouco foi uma solução ofensiva para 'La Roja'. O Canadá defendeu bem o gol e acabou se contentando com o ponto para garantir uma inesperada classificação histórica às quartas de final da Copa América.

Para o Chile, sob o comando do argentino Ricardo Gareca desde o fim de janeiro, a eliminação é um duro golpe ao seu prestígio e orgulho, devido ao bicampeonato continental em 2015 e 2016 liderado pela sua Geração de Ouro.

'La Roja' não era eliminada na fase de grupos desde a edição do Peru-2004.

