O vulcão Lewotobi Laki-Laki, no leste da Indonésia, entrou em erupção duas vezes neste sábado (29), cada uma com duração de cerca de dez minutos, e as autoridades proibiram as pessoas de se aproximarem dele.

Este vulcão, localizado na ilha turística das Flores, entrou em erupção por volta das 11h00 locais (00h00 no horário de Brasília) e às 14h00, expelindo densas nuvens de fumaça, segundo a agência de vulcanologia indonésia.

“Moradores e visitantes estão proibidos de se aproximarem a três quilômetros do centro da erupção”, anunciou a agência.

Este vulcão já entrou em erupção diversas vezes em janeiro, o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo e a retirar cerca de 2.000 habitantes.

O nível de alerta atual está um pouco abaixo do máximo.

A Indonésia, um grande arquipélago, registra frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à sua localização no “anel de fogo” do Pacífico. Em dezembro passado, a erupção do Monte Marapi, um dos vulcões mais ativos do país, no oeste de Sumatra, matou pelo menos 24 montanhistas, principalmente estudantes.

