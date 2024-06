O capitão da Argentina, Lionel Messi, não jogará contra o Peru, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa América, confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28) Walter Samuel, auxiliar do técnico Lionel Scaloni, que não estará no banco após ter sido suspenso pela Conmebol.

"Leo teve um problema no último jogo e não vai jogar" neste sábado, disse Samuel, depois que Messi se queixou de uma dor no músculo adutor da coxa direita na vitória sobre o Chile há três dias (1 a 0).

Além da ausência do craque e de seu treinador, a Argentina também deve poupar outros titulares, aproveitando que já está garantida nas quartas de final com seis pontos somados em dois jogos.

Mas, apesar disso, Samuel ressaltou a importância da partida contra o Peru, já que a 'Albiceleste' ainda precisa confirmar a primeira posição do grupo.

"O Peru tem jogadores de primeira linha. Vamos encarar o jogo com máxima seriedade", declarou o auxiliar técnico.

Samuel também falou sobre o fato de Scaloni estar fora da partida, depois que a Argentina foi punida por se atrasar no retorno para o segundo tempo contra o Chile.

"Ele [Scaloni] está um pouco chateado com a situação porque nós nos consideramos uma comissão técnica correta, que nunca teve este tipo de punição. Ele queria estar com a equipe amanhã", explicou

Samuel também mostrou confiança nos jogadores para fazer um bom jogo sem Messi.

"O time sempre mostrou estar à altura quando ele esteve ausente", disse o ex-zagueiro, antes de dar a entender que o substituto do camisa 10 poderia ser Ángel Di María.

gma/cb/rpr