O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro nesta sexta-feira (28) que não se candidataria novamente se não acreditasse que poderia fazer "este trabalho porque, francamente, o que está em jogo é muito alto", após o desastroso debate contra Donald Trump no dia anterior.

"Não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluidez como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei: sei dizer a verdade", disse Biden em um comício na Carolina do Norte (leste). "Eu sei distinguir o certo do errado. Eu sei como fazer este trabalho. Eu sei como fazer as coisas. Eu sei, como milhões de americanos sabem, que quando te derrubam, você se levanta", acrescentou.

bur-st-erl/bjt/nn/aa