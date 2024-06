Um homem condenado à morte nos Estados Unidos por estuprar e assassinar uma menina de sete anos em 1984 foi executado, nesta quinta-feira (27), por injeção letal, informaram funcionários do estado de Oklahoma.

Richard Rojem, de 66 anos, foi declarado morto às 10h16 (12h16 no horário de Brasília), disse o Departamento Correcional em um comunicado. O homem é a segunda pessoa executada em Oklahoma este ano.

Rojem foi condenado após ser declarado culpado do assassinato de Layla Cummings, em julho de 1984, que era filha de sua esposa.

A menina foi sequestrada à noite, quando sua mãe estava no trabalho, e seu corpo foi encontrado na manhã seguinte em um campo.

De acordo com a análise do médico forense registrada nos documentos judiciais, o corpo tinha sinais de estupro e a morte aconteceu devido a múltiplas facadas que recebeu na região do pescoço.

No dia 7 de julho de 1984, os investigadores encontraram um copo de cerveja com as digitais de Rojem fora da residência dos Cummings, e em uma busca e apreensão na casa do homem foi encontrado um preservativo usado, com a mesma embalagem que o encontrado perto do corpo da menina.

Rojem, que na época tinha 26 anos, já tinha cumprido pena por diversos crimes sexuais.

Além da pena de morte pelo assassinato, o homem recebeu várias sentenças de prisão de mil anos por sequestro e estupro. Durante o processo de apelação, que durou décadas, ele manteve sua alegação de inocência.

A execução de Rojem, a nona até agora neste ano nos EUA, ocorreu um dia após a de outro homem condenado por estupro e assassinato, também por injeção letal, no estado do Texas.

Os Estados Unidos realizaram 24 execuções em 2023, todas por injeção letal.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos e outros seis suspenderam a condenação (Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tenessi).

Oklahoma retomou as execuções em 2021 após uma suspensão de seis anos devido a execuções fracassadas em 2014 e 2015.

