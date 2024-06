O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, está convencido de que o novo governo francês que sairá das eleições legislativas de dois turnos, em 30 de junho e 7 de julho, manterá o seu apoio à Ucrânia contra a Rússia.

"Acreditamos que os franceses continuarão apoiando a Ucrânia", afirmou Zelensky em uma declaração escrita enviada à AFP.

"Da mesma forma, por vontade do povo francês, o próximo governo continuará apoiando plenamente a Ucrânia, tanto no campo de batalha como em sua vontade de adesão à União Europeia", acrescentou.

O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), acusado de proximidade com a Rússia, é o favorito nas pesquisas para as legislativas antecipadas.

"Estamos convencidos de que o próximo governo será independente do agressor russo e seguirá comprometido com os valores europeus, assim como com uma Europa forte e unida, a mesma Europa que a Ucrânia defende contra a tirania russa", afirmou Zelensky.

Após as eleições, o presidente francês Emmanuel Macron, um dos principais apoios de Zelensky, pode ser obrigado a governar com um primeiro-ministro de extrema direita e este poderia tentar revisar o nível de apoio militar que a França oferece à Ucrânia.

