O atacante húngaro Barnabas Varga deixou o hospital de Stuttgart, para onde foi levado às pressas no último domingo, após sofrer fraturas faciais e uma concussão após acertar o cotovelo do goleiro escocês em uma disputa aérea na Eurocopa-2024, anunciou nesta quarta-feira (26) a Federação Húngara de Futebol em sua conta na rede social X.

"Barnabas Varga foi autorizado a deixar o hospital de Stuttgart esta manhã e está atualmente se recuperando em casa, na Hungria", disse a Federação sobre o jogador do Ferencvaros, de 29 anos.

No domingo, no estádio de Stuttgart, Varga ficou gravemente ferido aos 68 minutos, ao se chocar com o cotovelo do goleiro escocês Angus Gunn e cair sobre sua nuca.

Após ser atendido no gramado, o jogador foi retirado e depois levado, ainda consciente, para um hospital da cidade alemã.

Varga passou por uma cirurgia bem-sucedida na segunda-feira devido a suas fraturas no rosto.

