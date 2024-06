O Canadá anunciou, nesta quarta-feira (26), o fim de um veto de 32 anos sobre a pesca de bacalhau nas águas do oceano Atlântico em frente à sua província insular de Terra Nova.

"Pôr fim à moratória do bacalhau do norte é um fato histórico" no restabelecimento da pesca comercial nessas águas, afirmou em um comunicado a ministra da Pesca e Oceanos, Diane Lebouthillier.

Em vigor desde 1992, a proibição deixou milhares de pessoas sem trabalho e arruinou comunidades costeiras.

"Com cautela, mas com otimismo reconstruiremos esse setor pesqueiro", afirmou a ministra.

A atividade da pesca foi encerrada em 1992 devido ao esgotamento dos estoques de bacalhau da região pela pesca excessiva, que já foram tão abundantes que os primeiros exploradores europeus descreveram águas tão cheias de peixes que dificultavam a remada de seus barcos.

Em outubro, o Departamento de Pesca do Canadá avaliou que as populações de bacalhau dos últimos anos finalmente começaram se recuperar e não estavam mais em situação crítica.

