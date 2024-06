O Canadá venceu o Peru nesta terça-feira (25) por 1 a 0 na Copa América dos Estados Unidos-2024 e passou a ter boas chances de surpreender e chegar às quartas de final do torneio continental.

Jonathan David marcou no segundo tempo (74') o gol da vitória desta partida da segunda rodada do Grupo A no Children's Mercy Park, em Kansas City, após um contra-ataque rápido puxado por seu companheiro de equipe Jacob Shaffelburg.

A partida foi marcada por momentos de angústia devido ao desmaio no final da primeira etapa do auxiliar guatemalteco Humberto Panjoj, num dia em que os termômetros marcavam 33ºC, com sensação térmica que ultrapassou os 38ºC.

A estreante seleção canadense conquistou a sua primeira vitória numa Copa América, ao aproveitar a vantagem numérica com que jogou a partir dos 59 minutos devido à expulsão de Miguel Araujo.

Com três pontos, o Canadá iguala provisoriamente a Argentina, enquanto os peruanos e chilenos seguem com um ponto cada.

A 'Albiceleste' enfrenta o Chile ainda nesta terça-feira em East Rutherford, Nova Jersey.

- Sem gols no 1º tempo -

Depois de estrear com um empate em 0 a 0 com o Chile nesta Copa América, o Peru continuou sem encontrar o gol, embora tenha criado boas chances no início.

Gianluca Lapadula e companhia não souberam aproveitar as oportunidades geradas na área adversária quando a equipe comandada pelo uruguaio Jorge Fossati controlou as ações em um estádio dominado pela torcida peruana.

Um bom cruzamento de Edison Flores que Lapadula desviou de cabeça, sem sorte, foi um sinal aos 6 minutos de que o jejum de gols poderia se estender.

Já o Canadá fez apenas uma mudança em relação ao time que havia perdido por 2 a 0 para a Argentina na abertura do torneio, com a inclusão de Richmond Laryea. Mas a alteração teve grande impacto, já que permitiu que Alphonso Davies pudesse avançar alguns metros.

O Peru continuou atacando e Diego Quispe deu um chute que foi defendido pelo goleiro canadense Maxime Crepeau.

A bola balançou a rede numa cabeçada de Lapadula após um cruzamento de Marcos López, que havia substituído o lesionado capitão Luis Abvíncula. Mas o lance foi anulado por impedimento.

Antes do intervalo, ocorreu o incidente com o auxiliar guatemalteco Humberto Panjoj. O goleiro Crepeau viu o momento em que Panjoj desmaiou e correu desesperadamente em sua direção para ajudá-lo. O bandeirinha foi atendido rapidamente e foi substituído pelo equatoriano Ricardo Baren, que completou a partida como auxiliar junto com Luis Ventura.

- Jonathan David brilha -

Houve uma movimentação promovida pelo técnico do Canadá, o americano Jesse Marsch, que mudou completamente o jogo: a entrada do Shaffelburg.

Foi justamente uma falta violenta sobre ele que fez com que Miguel Araujo fosse expulso aos 59 minutos, sinal de desespero dos peruanos em um confronto que caminhava para o fim.

E então Shaffelburg liderou a rápida jogada que decretou a vitória canadense. Ele puxou o contra-ataque e a bola até David que superou o goleiro e marcou seu gol.

No final, o Peru teve chance de empatar. Crepeau fez grandes defesas, principalmente em um chute de Christian Cueva, e manteve assim a vantagem do Canadá.

"Onze contra onze é diferente. A derrota dói, acho que o time fez um ótimo trabalho em um cenário complicado como o calor", lamentou o meia peruano Christian Cueva.

"Estou triste com isso, mas só termina na última rodada do grupo e veremos o que acontece. Agora vamos nos recuperar e corrigir o que temos que corrigir e melhorar tudo o que pudermos para o próximo jogo", acrescentou o jogador.

