Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (24) impulsionados pela expectativa de uma maior demanda nos Estados Unidos e pelos riscos geopolíticos ligados aos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou com alta de 0,90% a US$ 86,01.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 1,11%, sendo negociado a US$ 81,63.

"Tivemos um bom dia no mercado de petróleo. Os fundos de investimento começam a se dar conta de que o mercado poderia estar sob pressão significativa nas próximas semanas" pela temporada de viagens nos Estados Unidos, resumiu Phil Flynn, da Prices Futures Group.

Paralelamente, "houve um aumento dos riscos geopolíticos", destacou Flynn.

"Não só os rebeldes huthis atacaram navios durante o fim de semana, mas também houve um ataque ucraniano na Crimeia e os russos acusam os Estados Unidos, o que deixa a situação mais tensa", comentou o analista da Prices Futures Group.

Kiev também reivindicou na sexta-feira um ataque com drones contra refinarias na Rússia.

