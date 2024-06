O ex-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Werner Hoyer, está sendo investigado por corrupção e abuso de influência, suspeitas que classifica como “absurdas”, disse nesta segunda-feira (24) o seu advogado.

O alemão, que tem 72 anos, chefiou o BEI durante 12 anos, até 2023.

A Procuradoria Europeia (EPPO) anunciou em comunicado que conduz uma investigação sobre “dois indivíduos suspeitos de corrupção e abuso de influência, bem como de desvio de fundos da UE”.

A Procuradoria Europeia não disse quem são as duas pessoas, mas o advogado de Hoyer confirmou que o economista alemão é um dos investigados.

O caso gira em torno da saída de um funcionário do BEI e da compensação que o indivíduo recebeu ao se desligar, disse a equipe jurídica de Hoyer.

Hoyer aprovou o pacote de saída conforme com as regras do BEI, mas nunca esteve envolvido nas negociações relacionadas ao desligamento do funcionário, garantiu sua equipe jurídica.

O economista alemão disse que as suspeitas contra ele eram “francamente absurdas e infundadas”.

Em janeiro deste ano, Hoyer foi substituído na chefia do BEI por Nadia Calviño, ex-ministra da Economia da Espanha.

