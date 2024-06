O atacante húngaro Barnabas Varga, que teve de ser retirado numa maca no domingo durante a partida da Euro-2024 entre Escócia e Hungria após uma queda violenta, será submetido a uma cirurgia após sofrer "fratura de vários ossos" no rosto, informou a federação do país nesta segunda-feira (24).

"Barnabas Varga quebrou vários ossos na colisão e também sofreu uma concussão", informou nesta segunda a Federação Húngara de Futebol (MLSZ) nas redes sociais.

"O mais provável é que ele seja submetido a uma cirurgia", acrescentou sobre o jogador, que passou a noite num hospital.

Numa bola alçada na área escocesa, aos 68 minutos de partida, o jogador de 29 anos caiu violentamente sobre a nuca e foi imediatamente colocado de lado por seus companheiros, uma posição de segurança, sem conseguir se movimentar.

Após vários segundos de tensão, os serviços de emergência entraram em campo para levar o jogador, que foi aplaudido de pé pelos torcedores húngaros, os mais próximos do incidente, ao deixar o campo numa maca.

A seleção húngara, que venceu por 1 a 0 nos acréscimos e ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final, informou após a partida que o jogador se encontrava "estável".

