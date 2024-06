Quatro "agressores" foram mortos, neste domingo (23), por forças de ordem do Daguestão, república do Cáucaso russo onde homens armados lançaram ataques mortais contra igrejas e uma sinagoga, informaram autoridades locais.

"As forças de ordem eliminaram quatro agressores em Makhachkala", informou o ministério do Interior do Daguestão a agências russas, em referência à capital desta república onde ocorreu parte dos ataques, qualificados mais cedo como "terroristas" pelas autoridades russas.

