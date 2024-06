O jovem Endrick, uma das figuras mais esperadas da Copa América-2024, garantiu nesta sexta-feira (21) que não está impaciente para estrear como titular pelo Brasil e confiou que o técnico Dorival Júnior tomará as melhores decisões para a equipe.

"Estou muito grato ao Dorival por me ter chamado e por ter confiado em mim", disse o futuro atacante do Real Madrid durante uma coletiva de imprensa realizada num hotel de Los Angeles, na Califórnia.

"Sei que o Dorival está fazendo o que é melhor para o Brasil. Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick ou para o Vinícius Junior ou para o Rodrygo. Ele vai fazer o que é melhor para a seleção brasileira", destacou.

Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras tem tido atuações deslumbrantes pela Seleção, marcando três gols em seis jogos em que começou no banco. Três desses gols ocorreram em jogos consecutivos, inclusive os que deram a vitória ao Brasil nos amistosos contra Inglaterra (1 a 0) e México (3 a 2).

"Só Deus e o professor Dorival sabem", disse Endrick sobre a data de sua primeira titularidade.

"Sigo trabalhando, esperando. Ninguém precisa pular etapas, ninguém precisa ir além do Brasil", disse o atacante, que disputa uma vaga entre os onze titulares com jogadores como Evanilson ou o próprio Rodrygo.

"Se você vir os atacantes aqui, eles são todos de alto nível", reconheceu. "Todos têm a capacidade de estar no time titular".

Endrick se mostrou feliz por vivenciar seu primeiro torneio pela seleção brasileira principal, que estreia na segunda-feira contra a Costa Rica, em Inglewood (nos arredores de Los Angeles), pelo Grupo D, que também inclui Paraguai e Colômbia.

"Como é o meu primeiro torneio com a seleção, não tem campeonato mais importante", afirmou a joia brasileira, que garantiu que a pressão não pesa sobre ele pela pouca idade ou pelo uso da camisa nove.

"É um número que todo atacante sonha em usar. Mas também não me importo muito com o número, o que quero é jogar", disse ele.

"Antes eu ficava muito preocupado com a pressão. Tinha na cabeça que precisava marcar, corresponder às expectativas, fazer todo mundo feliz... Aí mudei minha mentalidade e não me importo mais com a pressão, só quero fazer minha família feliz", garantiu.

Sobre os adversários do grupo, Endrick garantiu que são "equipes fortes, bem estruturadas. Vão ser jogos maravilhosos".

"A Costa Rica é um adversário muito perigoso que vai dar muito trabalho (...) Temos que ter muito cuidado", alertou.

gbv/ma/aam/am