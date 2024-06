O espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon e de Roland Garros, há apenas onze dias, foi eliminado nesta quinta-feira (20) na segunda rodada do Torneio de Queen's, na Inglaterra, no qual defendia o título, enquanto o número 1 Jannik Sinner se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Sinner, semifinalista em Wimbledon, venceu o húngaro Fabian Marozsan (45º) por 2 sets a 1 com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 6-3. Na próxima rodada ele vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (11º) ou o alemão Jan-Lennard Struff (41º).

Em uma quadra central lotada para ver o fenômeno italiano, Sinner logo conseguiu sua primeira quebra, no segundo game de serviço do húngaro.

Quase ao mesmo tempo, seu grande rival Alcaraz, que havia vencido Sinner nas semifinais de Roland Garros, perdeu para o ídolo local Jack Draper (31º) por 7-6 (7/3) e 6-3.

Depois de um primeiro set vencido no tie break, Draper, campeão na semana passada do primeiro torneio de sua carreira na grama de Stuttgart, conseguiu a quebra de serviço decisiva no sexto game do segundo set, para abrir 5-2 e eliminar Alcaraz.

"Foi uma partida muito difícil. Carlos é o atual campeão, venceu Wimbledon, é um talento incrível e incrível para o esporte", disse Draper.

"Tive que sair e jogar bem e felizmente consegui. Não há lugar onde eu preferisse estar agora", comemorou o jovem tenista de 22 anos.

