PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

ISRAEL GAZA LÍBANO: Tensão entre Israel e Hezbollah aumenta temor de expansão da guerra de Gaza

CLIMA AMÉRICAS: Mudanças climáticas aumentam 35 vezes a probabilidade de ondas de calor nos EUA, México e América Central

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

BEIRUTE:

Tensão entre Israel e Hezbollah aumenta temor de expansão da guerra de Gaza

O Exército israelense bombardeou nesta quinta-feira (20) a Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumenta a tensão na fronteira israelense-libanesa, com as ameaças do líder do Hezbollah a Israel e o anúncio de uma possível ofensiva no Líbano.

LAHORE:

Boicote por guerra em Gaza fortalece marcas locais no Paquistão

O boicote a empresas ligadas a Israel para protestar contra a guerra na Faixa de Gaza está beneficiando empresas locais no Paquistão, que estão usando a ocasião para fortalecer a identidade nativa de suas marcas.

=== CLIMA AMÉRICAS ===

WASHINGTON:

Mudanças climáticas aumentam 35 vezes a probabilidade de ondas de calor nos EUA, México e América Central

As ondas de calor fatais são 35 vezes mais prováveis devido às mudanças climáticas nos Estados Unidos, México e América Central, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TIJUANA:

Abrigo Assabil, centro da migração global para os Estados Unidos

Procedentes da Argélia, da Síria, do Iêmen ou do Afeganistão, novos migrantes aguardam no México a oportunidade de obter asilo e de conseguir uma vida melhor nos Estados Unidos, em uma fronteira que se tornou global.

TAMARA:

Detentas contam horror vivido há um ano em massacre de penitenciária em Honduras

Samantha ainda não consegue explicar como sobreviveu ao massacre de 46 detentas há um ano na única prisão feminina de Honduras, país com maior índice de violência criminal na América Central.

-- EUROPA

MADRI:

Nova visita de Javier Milei à Espanha gera polêmica em plena crise diplomática

Uma nova visita nesta sexta-feira à Espanha do presidente argentino, Javier Milei, depois de uma primeira viagem em maio que provocou uma crise diplomática, gerou críticas do governo espanhol, que considerou "lógico" que o líder sul-americano não fosse recebido pelo rei Felipe VI.

MADRI:

Freiras rebeldes causam comoção na Igreja espanhola

Algumas freiras clarissas do norte da Espanha, que denunciam a "perseguição" e consideram o papa Francisco um "usurpador", continuam em rebelião contra o Vaticano e tornaram-se uma dor de cabeça para a Igreja Católica espanhola, que ameaça excomungá-las.

-- ÁSIA

HANÓI:

Putin promete fortalecer relações com o Vietnã durante visita de Estado

Vladimir Putin iniciou nesta quinta-feira (20) uma visita de Estado ao Vietnã, país ao qual Moscou fornece armas há décadas, um dia após assinar um acordo de defesa com a Coreia do Norte que preocupa as potências ocidentais.

-- ORIENTE MÉDIO

RIAD:

Mais de mil pessoas morreram na peregrinação a Meca marcada pelo calor extremo

Mais de mil pessoas morreram este ano durante a grande peregrinação anual a Meca, que aconteceu sob um calor sufocante, segundo um balanço atualizado pela AFP nesta quinta-feira (20), e mais da metade eram peregrinos não registrados.

=== ECONOMIA ===

AULNAY-SOUS-BOIS:

Carrefour inaugura primeiro supermercado Atacadão na França

O Carrefour inaugurou nesta quinta-feira (20) o primeiro supermercado da sua rede brasileira Atacadão na França, ao nordeste de Paris, depois de uma primeira tentativa frustrada pela rejeição local.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Vogue convida 500 celebridades para festa de luxo na Praça Vendôme em Paris

A revista Vogue convidou cerca de 500 celebridades da moda e do esporte para uma festa de luxo neste domingo na Praça Vendôme, em Paris, onde desfilaram os estilistas franceses mais conhecidos.

NAÇÕES UNIDAS:

Pesquisa mostra que 80% da pessoas querem mais ações de defesa do clima

Quatro em cada cinco pessoas no mundo querem que seu país reforce os compromissos para enfrentar as mudanças climáticas, segundo uma pesquisa mundial com 75.000 participantes publicada nesta quinta-feira.

LONDRES:

Ativistas do clima protestam em aeroporto londrino onde fica o jato de Taylor Swift

Duas ativistas da organização de proteção ambiental 'Just Stop Oil' entraram nesta quinta-feira (20) em uma pista do aeroporto de Stansted, nos arredores de Londres, para lançar tinta laranja em aviões particulares, antes de serem detidas, informaram a polícia e a organização.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

EUROCOPA:

Acompanhamento das partidas da Eurocopa: Eslovênia-Sérvia, Dinamarca-Inglaterra e Espanha-Itália

COPA AMÉRICA:

Acompanhamento da partida de abertura Argentina-Canadá

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

ABHA:

Do treino entre homens aos Jogos Olímpicos, a história de uma atleta saudita de taekwondo

Quando criança, não restava outra opção para a atleta do taekwondo Donia Abou Talebn a não ser treinar com meninos. A primeira mulher saudita a se classificar para os Jogos Olímpicos, ela sonha em ganhar a medalha de ouro em Paris.

