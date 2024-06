O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta sexta-feira (14) ter chegado à Suíça, onde acontecerá neste fim de semana uma cúpula sobre a paz na Ucrânia, com a presença de dezenas de líderes mundiais, e na qual a Rússia não estará presente.

Zelensky espera obter apoio internacional para o seu plano de acabar com a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Serão dois dias de trabalho ativo com países de todas as regiões do mundo, com diferentes nações que, no entanto, estão unidas pelo objetivo comum de trazer uma paz justa e duradoura à Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.

No total, devem participar deste evento no sábado e domingo uma centena de delegações, incluindo 57 chefes de Estado e de Governo de todas as regiões do mundo, anunciaram as autoridades suíças nesta sexta-feira.

Segundo o presidente ucraniano, as discussões se concentrarão em questões de segurança nuclear, segurança alimentar e no retorno dos prisioneiros de guerra ucranianos e das crianças levadas para território sob controle russo.

Zelensky fez uma viagem diplomática nas últimas semanas para obter o apoio da comunidade internacional antes da cúpula, organizada em Burgenstock, no cantão de Lucerna.

Ele esteve na Arábia Saudita na quarta-feira, depois de visitar Catar, Filipinas e Singapura no início deste mês. A Rússia foi excluída da cúpula na Suíça, da qual a China, aliada de Moscou, também não participará.

