O papa Francisco chegou nesta sexta-feira à reunião de cúpula do G7, que acontece no sul da Itália, e será o primeiro chefe da Igreja Católica a participar na reunião das sete democracias mais ricas do mundo.

O pontífice, de 87 anos, que viajou de helicóptero do Vaticano até a região da Apúlia, falará sobre Inteligência Artificial e tem 10 reuniões programadas reuniões bilaterais com os líderes dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Ucrânia e Turquia, entre outros.

ide-pc/es/fp