Vários dos locais mais visitados da Grécia, incluindo a Acrópole de Atenas, decidiram fechar ao público nesta quinta-feira (13), pelo segundo dia consecutivo, durante as horas mais quentes, devido à onda de calor que atinge este país europeu.

O Ministério da Cultura informou que os turistas não poderão visitar o Partenon ou outros locais emblemáticos da antiga cidadela entre as 12h00 e as 17h00 locais.

Da mesma forma, vários sítios arqueológicos em Creta, no Dodecaneso (sudeste), nas Cíclades e no Peloponeso (sudoeste) também permanecerão fechados durante as horas mais quentes do dia, como parte das "medidas de proteção contra os riscos" derivados do calor, disse o ministério.

Outros locais mundialmente famosos, como Delfos, Olímpia e Cnossos, permanecerão abertos sem interrupção, segundo a mesma fonte.

A Grécia, país mediterrâneo habituado às altas temperaturas, é afetada há vários dias por uma forte onda de calor, com temperaturas que podem atingir os 43°C nesta quinta-feira no Peloponeso e no centro do país, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (EMY).

O risco de incêndio é "muito alto" em oito regiões, alertou nesta quarta-feira o Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil.

A previsão é de que as temperaturas caiam a partir de sexta-feira.

