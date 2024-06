O Ministério Público de Paris pediu nesta quarta-feira (12), ao final de uma investigação, que seis pessoas próximas a Paul Pogba, entre elas seu irmão Mathias, sejam julgadas criminalmente por sequestro e extorsão contra o jogador, segundo uma fonte próxima ao caso, que ocorreu em 2022.

De acordo com as acusações, cinco pessoas próximas a Pogba são suspeitas de terem "preparado meticulosamente" um encontro nos subúrbios de Paris no dia 19 de março de 2022, durante o qual dois homens não identificados sequestraram e roubaram o jogador francês, de quem pediram 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões, na cotação atual).

Seu irmão mais velho, Mathias, que estava ausente nessa noite, é suspeito de ter pressionado o jogador, "com a mesma determinação para conseguir que [Paul Pogba] entregasse o dinheiro".

Durante a investigação, os acusados negaram os fatos e afirmaram que também foram vítimas dos dois agressores.

Os três amigos de infância e dois velhos conhecidos de Pogba foram acusados de extorsão com arma e sequestro em quadrilha, assim como de participação em associação de criminosos.

O Ministério Público de Paris pediu nesta quarta-feira que fosse retirado o agravante de grupo criminoso organizado e que o todos fossem julgados por extorsão, sequestro e associação criminosa.

O caso veio à tona quando Mathias Pogba publicou um vídeo no qual acusava seu irmão de "abandoná-lo".

Em meio à investigação, Mathias declarou que temia por sua segurança e de sua família. Em janeiro, ele disse perante o juiz que foi manipulado pelos outros suspeitos e que esperava se reconciliar com seu irmão.

O Ministério Público pede que Mathias seja julgado por extorsão e associação criminosa.

"Várias conversas interceptadas" em 2022 "atestam a firme intenção do interessado de obter um pagamento sob ameaça", afirma a promotoria.

Caberá ao juiz de instrução decidir se o caso será levado ou não a julgamento.

Em fevereiro de 2024, um tribunal antidoping italiano decretou uma suspensão de quatro anos para Paul Pogba, então jogador da Juventus, por testar positivo para testosterona em um exame realizado em agosto de 2023.

