O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou nesta terça-feira (11) uma nova ajuda dos EUA de 404 milhões de dólares (2,1 bilhões de reais) aos palestinos e instou outros países a fazerem o mesmo para enfrentar a crise humanitária na Faixa de Gaza.

"Alguns expressaram preocupação com o sofrimento do povo palestino em Gaza, mas países com muita capacidade para dar muito contribuíram muito pouco ou nada", disse Blinken em uma conferência internacional de ajuda na Jordânia, em uma provável alusão à China e à Rússia.

