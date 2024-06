PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ESPANHA RACISMO: Três torcedores do Valencia condenados por insultos racistas contra Vini Jr

UE ELEIÇÕES PARLAMENTO: Macron faz apelo aos franceses por 'escolha correta' nas eleições antecipadas

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Blinken visita o Oriente Médio para pressionar por trégua na Faixa de Gaza

=== BRASIL ESPANHA RACISMO ===

MADRI:

Três torcedores do Valencia condenados por insultos racistas contra Vini Jr

Três torcedores do Valencia foram condenados, nesta segunda-feira (10), a oito meses de prisão (mas com suspensão da pena) por insultos racistas em maio de 2023 contra o astro brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, um caso que provocou uma onda de indignação internacional.

(BRA fbl racismo ESP polícia tribunal, 490 palavras, já transmitida)

=== UE ELEIÇÕES PARLAMENTO ===

PARIS:

Macron faz apelo aos franceses por 'escolha correta' nas eleições antecipadas

O presidente Emmanuel Macron fez um apelo nesta segunda-feira (10) aos franceses para que optem pela "escolha correta", um dia após surpreender o país com a convocação de eleições legislativas antecipadas, devido à contundente vitória da ultradireita nas eleições europeias.

(França UE eleições política, 890 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BRUXELAS:

Eleições europeias fortaleceram Von der Leyen, mas tarefa ainda não está concluída

A atual presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato de cinco anos, a alemã Ursula von der Leyen, saiu mais forte das recentes eleições europeias, mas ainda está longe de poder reivindicar a vitória.

(UE eleições parlamento política, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

ROMA:

Ultradireitista italiana Meloni se fortalece após eleições europeias

O partido de extrema direita da primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni venceu as eleições europeias no país, tornando-a uma das poucas líderes do bloco a ganhar força com as eleições.

(Itália UE eleições política parlamento, 600 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Coalizão do chefe de Governo alemão em apuros após resultados das eleições europeias

O duro revés nas eleições europeias abalou a coalizão do chefe de Governo na Alemanha, Olaf Scholz, já em apuros, e aumenta a pressão contra o líder, em meio a apelos a uma mudança de rumo ou mesmo a eleições antecipadas.

(Alemanha UE eleições França governo política, 640 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Blinken visita o Oriente Médio para pressionar por trégua na Faixa de Gaza

O governo dos Estados Unidos intensificou nesta segunda-feira a pressão para obter uma trégua na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas, com mais uma viagem à região do chefe da diplomacia americana para promover o plano de paz do presidente Joe Biden.

(Gaza conflito Hamas Palestinos Israel, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte envia mais balões com lixo para o Sul e ameaça com novas ações de 'neutralização'

A Coreia do Norte voltou a enviar centenas de balões repletos de lixo para o Sul, anunciou o Exército sul-coreano nesta segunda-feira (10), depois que a influente irmã de Kim Jong Un alertou que o país continuará respondendo se Seul persistir com a "guerra psicológica".

(CoreiadoSul CoreiadoNorte conflito diplomacia propaganda, 550 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SINGAPURA:

Estudo associa poluição do ar a 135 milhões de mortes prematuras entre 1980 e 2020

A poluição atmosférica, provocada pelo ser humano e outras fontes como os incêndios florestais, está associada a cerca de 135 milhões de mortes prematuras no mundo entre 1980 e 2020, segundo um estudo de uma universidade de Singapura publicada nesta segunda-feira(10).

(Singapura meio ambiente meteorologia, 410 palavras, já transmitida)

PARIS:

'A Casa do Dragão' pronta para segunda temporada com sangue e fogo

Após dois anos de espera, a série 'A Casa do Dragão' está pronta para uma segunda temporada, que começa em 16 de junho e promete ainda mais sangue, fogo e luta pelo poder, os ingredientes do sucesso de sua antecessora 'Game of Thrones'.

(EUA televisão streaming, 580 palavras, já transmitida)

ARQALYK:

Cavalos selvagens de Przewalski retornam às estepes do Cazaquistão

Após alguns passos titubeantes e um longo voo originário de Praga, três cavalos de Przewalski galoparam pela primeira vez na estepe cazaque, o habitat natural dessa espécie ameaçada.

(Cazaquistão RTcheca animais, 440 palavras, já transmitida)

TUNES:

Jovens inventoras despontam em uma Tunísia submersa em grave crise econômica

Quatro engenheiras da Tunísia, inventoras de uma cadeira de rodas que pode ser dirigida com o cérebro ou com a voz, encarnam o potencial da juventude nesse país destruído por uma crise econômica.

(Tunísia tecnologia biometria Mulheres deficientes, 410 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com