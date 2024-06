Os conservadores do Partido Popular (PP) estariam ligeiramente à frente do Partido Socialista (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez nas eleições europeias deste domingo (9) na Espanha, segundo uma pesquisa divulgada no fechamento dos centros de votação.

De acordo com a pesquisa de boca de urna, realizada para a televisão pública TVE entre 24 de maio e sábado, o PP obterá entre 21 e 23 assentos (32,4% dos votos), à frente dos socialistas, com 20 a 22 assentos (30,2% dos votos).

Na extrema direita, cuja força na Europa é o grande tema nestas eleições europeias, o partido Vox obterá 6 ou 7 assentos (10,4% dos votos), enquanto uma nova formação chamada "A festa acabou" entraria no Parlamento Europeu com 2 ou 3 assentos (3,9% dos votos).

Os socialistas venceram as últimas eleições europeias na Espanha com 21 assentos, contra 13 do PP e 4 do Vox.

Estas eleições para o Parlamento Europeu ocorrem na Espanha menos de um ano após as eleições gerais de 23 de julho, nas quais o PP venceu, mas não conseguiu reunir uma maioria para governar com a extrema direita.

Pedro Sánchez ficou em segundo lugar, mas conseguiu se manter no poder com o apoio da extrema esquerda e dos partidos nacionalistas e independentistas catalães e bascos.

Com 38 milhões de cidadãos com direito a voto nestas eleições, a Espanha elege 61 dos 720 deputados do Parlamento Europeu. É o quarto dos 27 países que formam o bloco em número de representantes.

Esta é a quinta vez que a Espanha participa das eleições europeias desde que o país ingressou na União Europeia em 1986.

A campanha foi turbulenta e dominada pela investigação judicial por suposta corrupção e tráfico de influência envolvendo a esposa de Sánchez.

PP e PSOE usaram o caso de Begoña Gómez para pedir a mobilização do eleitorado, uns por sentirem que o caso está sendo usado injustamente para enfraquecer Sánchez, outros para pedir sua renúncia.

