Liderada por Luka Modric, a Croácia venceu a seleção de Portugal por 2 a 1 neste sábado (8), em Lisboa, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa (14 de junho - 14 de julho).

Os croatas abriram o placar com Modric cobrando pênalti aos oito minutos de jogo. No segundo tempo, o time português chegou ao empate marcando com Diogo Jota (48'), mas o alívio não durou muito, já que Ante Budimir fechou o placar pouco depois (56').

A Croácia vinha de uma vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte, enquanto Portugal havia vencido a Finlândia por 4 a 2.

Cristiano Ronaldo, que chegou na sexta-feira à concentração portuguesa, não entrou em campo neste sábado, mas a princípio irá participar do terceiro e último amistoso de preparação da equipe, contra a Irlanda, na próxima terça-feira, em Aveiro.

Na Eurocopa, Portugal está no Grupo F com República Tcheca, Turquia e Geórgia, enquanto a Croácia divide o Grupo B com Espanha, Itália e Albânia.

