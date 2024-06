Um suspeito de ser um dos principais chefes do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro morreu nesta sexta-feira (7) em uma troca de tiros com a polícia durante uma abordagem, informaram autoridades.

Segundo a Polícia Civil do Rio, Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como "Pipito", era suspeito de chefiar uma das milícias da cidade. "No momento da abordagem, ele atacou os agentes e houve confronto. O criminoso foi atingido e chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu."

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou no X que se tratou de "um duro golpe contra criminosos que atentam contra a paz da população".

Segundo Castro, foi Pipito que deu a ordem para incendiar 35 ônibus em bairros da Zona Oeste da cidade em resposta à morte de outro suposto líder miliciano pela polícia, um episódio que chocou a sociedade brasileira e ressaltou o domínio desses grupos criminosos.

