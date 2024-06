As temperaturas escaldantes atingiram novos recordes neste começo de verão no oeste dos Estados Unidos, apesar de a primeira onda de calor do ano perder força.

Milhões de pessoas em Califórnia, Nevada, Arizona, Novo México e Texas receberam vários alertas de temperatura excessiva nesta semana.

Embora a região esteja habituada a lidar com o calor, a onda atual chegou antes do normal, segundo os registros. Las Vegas atingiu 44ºC nesta quinta-feira (6), primeira vez que essa temperatura é registrada tão cedo na cidade.

“Os últimos dias foram QUENTES”, publicou a conta do Serviço Meteorológico Nacional americano na rede social X, juntamente com uma lista de regiões que registraram novos recordes diários, entre eles o do deserto do Vale da Morte, que atingiu 50º C.

Há um alerta de calor excessivo em vigor até sábado em Las Vegas, onde as bibliotecas foram transformadas em estações de refrigeração, onde moradores podem escapar das temperaturas escaldantes, e alguns eventos tiveram que ocorrer em ambientes fechados.

Em comício do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump no Arizona, quase uma dúzia de pessoas foram levadas ao hospital com exaustão pelo calor, disseram os bombeiros a uma afiliada local da emissora ABC. Caminhadas foram proibidas nas trilhas populares próximas de Camelback Mountain e Piestewa Peak, devido ao calor. As regiões costeiras foram poupadas da onda.

Em um sinal potencialmente preocupante para os próximos meses, pequenos incêndios florestais foram reportados na Califórnia. O maior deles, a cerca de 150 quilômetros de Los Angeles, queimou mais de 1.450 hectares da área agrícola do Vale Central, antes de ser controlado, em grande parte, pelos bombeiros.

Após cerca de 20 anos de seca e em um clima que passa por um processo lento de desertificação, a Califórnia testemunhou um número alarmante de incêndios destrutivos nos últimos anos.

Os incêndios florestais são uma parte natural e necessária do ciclo de vida dos espaços naturais, mas as mudanças climáticas, causadas, principalmente, pela queima descontrolada de combustíveis fósseis, que lança gases de efeito estufa na atmosfera, fazem com que eles se tornem maiores, mais quentes e mais imprevisíveis.

