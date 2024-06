O cais temporário construído pelos Estados Unidos na costa da Faixa de Gaza para desembarcar ajuda humanitária aos palestinos, danificado por uma tempestade no final de maio, foi reparado e reinstalado, anunciou nesta sexta-feira o Departamento da Defesa.

Suas forças "reinstalaram com sucesso o cais temporário em Gaza, permitindo a continuação das entregas de ajuda humanitária muito necessária ao povo de Gaza", escreveu o Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom) no X.

A estrutura temporária foi construída para aliviar as restrições impostas por Israel à entrega da ajuda humanitária por terra à Faixa de Gaza, devastada após meses de guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.

