O primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, em campanha eleitoral, pediu desculpas nesta sexta-feira (7) por reduzir sua presença nos atos do 80º aniversário do Desembarque na Normandia para participar de uma entrevista televisiva à rede ITV, reconhecendo seu "erro".

O chefe de Governo não assistiu na quinta-feira à comemoração internacional do "Dia D" em Omaha Beach, na Normandia, presidida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e na presença de muitos presidentes, como Joe Biden e o ucraniano Volodimir Zelensky.

Antes de retornar, Sunak participou da uma cerimônia no memorial britânico de Ver-sur-Mer, mas ausentou-se do ato principal, gerando críticas no Reino Unido, país com um papel importante nos desembarques em 6 de junho de 1944.

"Quando o evento britânico na Normandia terminou, voltei ao Reino Unido", disse Sunak na rede social X.

"Após refletir sobre o tema, foi um erro não ficar mais tempo na França... peço desculpas", afirmou.

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, grande favorito a suceder Sunak após as legislativas em 4 de julho, esteve no ato e foi fotografado junto a Zelensky.

Starmer afirmou nesta sexta-feira que Sunak "terá que responder por suas próprias ações", considerando que nesse momento "não deveria estar em nenhum outro lugar".

O governo britânico foi representado pelos ministros da Relações Exteriores, David Cameron, e da Defesa, Grant Shapps.

