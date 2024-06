A bolsa de Nova York terminou com resultados mistos nesta quinta-feira (6), fazendo uma pausa após atingir recordes no dia anterior e à espera dos dados de emprego na sexta-feira.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,20%, fechando a 38.886,17 pontos; o tecnológico Nasdaq, que havia fechado em um máximo na quarta-feira, cedeu um modesto 0,09%, terminando a 17.173,12 unidades; e o índice ampliado S&P 500, que também havia alcançado um recorde na jornada anterior, terminou estável (-0,02%) em 5.352,96 pontos.

O mercado deu uma pausa após os recordes do Nasdaq e do S&P 500, derivados do crescimento da cotação da Nvidia e da revolução da inteligência artificial (IA).

"Não é estranho" observar um movimento como o de quarta-feira no mercado de ações, observou Karl Haeling, do LBBW.

"Toda vez que os índices atingem um novo pico, há pouca continuidade. O mercado recua um pouco porque os investidores ficam nervosos. Depois, o mercado atinge novos máximos", descreveu o analista, que considera este movimento algo "saudável".

A Nvidia, que produz semicondutores muito demandados em IA, perdeu 1,14%, caindo para 1.210,45 dólares por ação nesta quinta-feira, após ingressar na quarta-feira no seleto clube das empresas com capitalização de mercado superior a 3 trilhões de dólares, como Apple e Microsoft.

O grupo dividirá suas ações por dez na sexta-feira, em uma tentativa de torná-las mais acessíveis a mais investidores, após uma ascensão fulgurante nos últimos meses.

Outros gigantes do setor também cederam terreno, como Intel (-1,17%) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (-0,58%).

Nesta quinta-feira, foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada nos Estados Unidos aumentaram em 8 mil, totalizando 229 mil, um máximo em um mês, segundo dados do Departamento de Trabalho.

Na sexta-feira, será divulgado o relatório mensal de emprego. O mercado espera que em maio tenham sido criados 190 mil novos postos de trabalho, em comparação com 175 mil no mês anterior. A taxa de desemprego é esperada estável em 3,9%.

Nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu sua principal taxa de referência de 4% para 3,75%, seu primeiro corte em quase cinco anos.

Este é um movimento muito acompanhado pelos investidores e considerado raro, já que, em geral, o BCE age após o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

O Fed se reunirá na próxima semana e é esperado que as taxas de referência permaneçam inalteradas.

vmt/mr/dga/am