O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmou nesta quinta-feira (6) que Israel lançou um bombardeio sem "aviso prévio" contra uma de suas escolas em Gaza, onde milhares de deslocados se refugiavam.

"Outra escola da UNRWA transformada em refúgio atacada, desta vez em Nuseirat", no centro da Faixa de Gaza, escreveu Lazzarini em mensagem na rede social X.

As forças israelenses não deram nenhum "aviso prévio, nem aos deslocados nem à UNRWA", acrescentou, garantindo que a agência "compartilha as coordenadas de todas [as suas] infraestruturas [incluída esta escola] com o Exército israelense e as demais partes do conflito".

O hospital Al Aqsa, em Deir Al Balah, comunicou um balanço atualizado de 37 mortos por esse ataque. Lazzarini informou que há "pelo menos 35 pessoas [...] mortas" e "muitas outras feridas".

Nesta quinta-feira à noite, o porta-voz do Exército Daniel Hagari garantiu que os aviões israelenses dispararam "com armas de precisão" contra três salas dessa escola onde, segundo ele, cerca de 30 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica - outro movimento armado palestino - se escondiam.

Hagari afirmou que nove "terroristas" foram assassinados. Segundo o porta-voz, alguns deles participaram do "massacre de 7 de outubro" que desencadeou a guerra.

"A escola abrigava 6 mil deslocados quando foi atacada. As acusações de que grupos armados poderiam estar dentro desse refúgio são chocantes", declarou Lazzarini, acrescentando, no entanto, que não estava em condições de verificar essas acusações.

Desde que a guerra começou em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, "mais de 180 estruturas da UNRWA foram atingidas", o que provocou a morte de "mais de 450 pessoas deslocadas", segundo o responsável da UNRWA.

