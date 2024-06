AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2024 ATÉ SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2024

Mundo

MUNDO - Mês do Orgulho - (até 30)

América

WILMINGTON (Estados Unidos) - Começa o julgamento do filho do presidente Biden por porte ilegal de arma - (até 14)

(*) MONTE PLATA (República Dominicana) - O desamparo dos produtores de cana de origem haitiana na República Dominicana -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 15 de Junho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PRIO Blues & Jazz Festival - (até 9 de Junho)

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Tribeca - (até 16)

Europa

VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -

SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2024

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Oceanos -

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Show da Anitta - 00H00

DOMINGO, 9 DE JUNHO DE 2024

América

(+) MÉXICO (México) - Claudia Sheinbaum receberá documento do Instituto Nacional Eleitoral (INE) que certifica a sua vitória nas eleições presidenciais -

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2024

América

SANTIAGO (Chile) - Presidente chileno Gabriel Boric visita Alemanha, Suécia, Suíça e França - 14H00 (até 17)

Europa

NIJNI NOVGOROD (Rússia) - Reunião de chanceleres dos Brics - (até 11)

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 12)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de maio - 10H00

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Índice de preços ao consumidor dos EUA - 10H30

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

SEXTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2024

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial da Doação de Sangue -

Oriente Médio e África do Norte

(+) MECA (Arábia Saudita) - Peregrinação do hajj - (até 18)