Um veterano da Segunda Guerra Mundial morreu na semana passada após sofrer uma emergência médica a caminho das comemorações do 80º aniversário da invasão dos aliados na Europa no Dia D, disse uma organização de veteranos.

Robert Persichitti, de 102 anos, voou para o exterior junto com seu tutor e estava navegando em um navio pela costa até a França quando a emergência ocorreu, disse a organização Hero Flight em uma publicação no Facebook, sem especificar a natureza da emergência.

Ele foi transportado de avião para a Alemanha, mas morreu logo depois, em 31 de maio, de acordo com a publicação, que citou veteranos que viajavam com ele.

Persichitti foi nomeado para o Hall da Fama dos Veteranos do Senado do Estado de Nova York em 2020, que inclui uma biografia que diz que ele serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial como operador de rádio a bordo do navio de comando USS Eldorado.

"Sua missão incluiu o Teatro do Pacífico, Iwo Jima, Okinawa e Guam", diz a biografia.

Cerca de 180 veteranos com quase 90 anos ou mais de 100 anos compareceram às comemorações do Dia D na Normandia nesta quinta-feira (6), marcando o aniversário da invasão que rompeu as defesas costeiras alemãs em uma vitória importante para as forças aliadas.

