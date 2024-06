Após precisar de cinco sets para avançar nas duas rodadas anteriores, o alemão Alexander Zverev teve uma partida um pouco mais tranquila nas quartas de final, vencendo por 6-4, 7-6 (7/5) e 6-4 o australiano Álex De Minaur, nesta quarta-feira (5) no torneio de Roland Garros, em Paris.

Zverev, quarto do ranking da ATP, vai enfrentar nas semifinais o norueguês Casper Ruud (7º), vice-campeão nas duas últimas edições e que nem precisou disputar as quartas de final devido à ausência do tenista que seria seu adversário, o até então número 1 do mundo Novak Djokovic, que na terça-feira desistiu de continuar na competição devido a uma lesão no joelho.

Ruud e Zverev já se enfrentaram nas semifinais de Roland Garros em 2023, com vitória do norueguês em três sets, incluindo um doloroso 6 a 0 no terceiro. O alemão buscará então uma revanche um ano depois.

- Finalmente em três sets -

Zverev também havia chegado às duas semifinais anteriores em Paris, as de 2021 e 2022. Na primeira foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas e na seguinte se machucou ao enfrentar Rafael Nadal.

"Estou feliz por estar em mais uma semifinal. Espero poder vencer desta vez", disse Zverev sorrindo em seu discurso ao público após a vitória, em resposta a perguntas feitas na quadra pelo ex-tenista espanhol Álex Corretja.

Mas este ano Zverev parece chegar em boa fase, também apoiado pelo título conquistado no mês passado no Masters 1000 de Roma.

Depois de iniciar o torneio em Paris derrotando Nadal, catorze vezes campeão do torneio, em um dos duelos mais aguardados dos últimos tempos, Zverev fez duas partidas bastante delicadas, onde venceu em cinco sets o holandês Tallon Griekspoor (25º) na terceira rodada e o dinamarquês Holger Rune (13º) nas oitavas de final.

Para De Minaur, cujo pai é uruguaio e a mãe é espanhola, esta edição de Roland Garros tem sido a melhor da sua carreira esportiva, depois de eliminar o número 5 do mundo, o russo Daniil Medvedev, nas oitavas de final. Estas quartas de final também igualaram seu melhor desempenho em um torneio 'major': o Aberto dos Estados Unidos de 2020.

- 'Tie break' letal -

No primeiro set, Zverev começou determinado a não repetir os momentos de dúvida que viveu contra Griekspoor e Rune. Logo no início ele quebrou o saque do adversário, que devolveu o break para empatar o duelo em 2 a 2.

Zverev quebrou novamente o saque do australiano e fez 4-3, o que mais tarde lhe permitiu vencer o primeiro set por 6-4.

No segundo foi muito mais complicado para o alemão. Cada um quebrou o saque do oponente no meio do set, que foi muito equilibrado até o fim.

Com 6-5 no placar, De Minaur desperdiçou um set point e a parcial foi para o tie-break, onde o australiano abriu 4/0, antes do adversário reagir e com 7/5 deixar a vitória muito encaminhada.

No terceiro set, Zverev aproveitou o impulso emocional e chegou rapidamente a 5-2. De Minaur teve uma pequena reação com um 'break' que diminuiu o placar para 5-4 e seu saque, mas o alemão voltou a quebrar e encerrou a partida.

