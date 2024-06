Durante suas férias de verão nos Estados Unidos, três meninos apaixonados por dinossauros se depararam com a descoberta de suas vidas: os restos de um raro tiranossauro rex jovem no estado da Dakota do Norte.

Cientistas e documentaristas anunciaram, nesta terça-feira (4), que, em julho de 2022, os irmãos Liam e Jessin Fisher, de 7 e 10 anos à época, e seu primo Kaiden Madsen, de 9, caminhavam pela área de Hell Creek, em Badlands, quando encontraram um longo osso fossilizado de uma perna.

Eles o fotografaram e enviaram a imagem para um amigo da família, o paleontólogo de vertebrados Tyler Lyson, do Museu de Natureza e Ciência de Denver, no Colorado.

Em princípio, os meninos pensavam que o osso que haviam encontrado nesse estado do norte de Estados Unidos pertencia a um dinossauro bico de pato comum.

Mas quando Lyson, junto com outros especialista que iniciaram uma escavação no sítio, encontrou um dente, rapidamente a equipe se deu conta da magnitude da descoberta: um espécime "extremamente raro" de T-Rex jovem, que viveu há 67 milhões de anos.

"A descoberta é significativa para os pesquisadores porque o espécime 'Teen Rex' [Rex Adolescente] pode ajudar a responder perguntas sobre como o rei dos dinossauros se desenvolvia", disse Lyson em comunicado.

Os restos foram levados ao Museu de Natureza e Ciência de Denver, onde o público poderá acompanhar em breve o processo de preparação do fóssil em um novo laboratório.

O segredo sobre o dinossauro veio à tona apenas agora, depois que um grupo de documentaristas e cientistas renomados coordenou, durante quase dois anos, com grandes museus de história natural, apresentar a descoberta dos meninos.

Paleontólogos estimam que o "Teen Rex" pesava cerca de 1.630 kg e media 7,6 m do focinho até a cauda. Acredita-se que o espécime tinha entre 13 e 15 anos quando morreu.

Um documentário sobre o episódio estreia em 21 de junho e será exibido em 100 cidades e diferentes formatos, incluindo IMAX e 3D.

