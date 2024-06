A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (4), após um recuo nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, apesar de um começo ruim.

O índice Dow Jones subiu 0,36%, chegando a 38.711,29 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,17%, a 16.857,05, e o amplo S&P 500 cresceu 0,15%, a 5.291,34.

"O mercado mudou de direção. Primeiro, estava em queda porque seguia os mercados do resto do mundo, em particular a bolsa da Índia, que teve uma queda acentuada", explicou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Na Índia, o índice Nifty 50 caiu 5,93%, em seu pior dia desde março de 2020, enquanto a Bombay Stock Exchange (BSE) perdeu 6,14%, arrastando mercados de todo o mundo para baixo.

A bolsa indiana não recebeu bem o resultado das eleições legislativas, que indicam uma vitória menos significativa do que o esperado para a aliança que atualmente governa o país.

"Depois, durante o dia, as taxas dos títulos caíram e o Dow Jones, ajudado por algumas das 'sete magníficas' (da tecnologia), avançou", resumiu Cardillo.

Essas ações de tecnologia, que são as maiores empresas de Wall Street e exigem muito dinheiro para se desenvolver, se beneficiaram da queda das taxas. Assim, Nvidia (+1,25%), Microsoft (+0,62%) e Alphabet (+0,41%) subiram.

A Ford recuou 1,35%, embora a montadora tenha anunciado um aumento de 11,2% nas vendas em maio nos Estados Unidos, ganhando até mesmo participação de mercado com seus novos modelos, especialmente elétricos e híbridos.

vmt/liu/mr/arm/ic/mvv