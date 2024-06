O mexicano Sergio Pérez renovou por duas temporadas com a Red Bull, atual campeã do Mundial de Fórmula 1 no campeonato de construtores e no de pilotos, com o holandês Max Verstappen, anunciou a equipe nesta terça-feira (4).

"Estou muito feliz por vincular meu futuro a esta grande equipe, é um desafio. Estou satisfeito por continuar nossa jornada juntos e construir a história por mais dois anos", disse Pérez.

"Depois de chegar à equipe no final de 2020, 'Checo' teve suas melhores temporadas na Fórmula 1, terminando 2023 com a segunda posição no campeonato de pilotos, a primeira vez que a equipe consegue a primeira e segunda posições", lembrou a escuderia austríaca. "Seus pontos ajudaram para que a Red Bull vencesse o campeonato de construtores em 2022 e 2023".

Companheiro de Verstappen, tricampeão mundial e atual líder do Mundial de F1, o mexicano de 34 anos continuará sua aventura com a Red Bull até o final de 2026.

"A estabilidade e a continuidade são importantes para a equipe. 'Checo' e Max formam uma dupla sólida e eficiente, que permitiu à equipe obter pela primeira vez uma dobradinha no campeonato do ano passado", continuou a Red Bull.

Este ano, no entanto, Pérez não teve um bom início de temporada. Na última corrida, em Mônaco, largou em 18º e abandonou a prova na primeira volta.

Atualmente, o mexicano é o quinto colocado no campeonato de pilotos com 107 pontos.

"As últimas corridas foram difíceis, mas confiamos no 'Checo'", disse o diretor da Red Bull, Chris Froome.

